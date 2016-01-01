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الدفاع الجديدي يهدر فرصة الهروب في الصدارة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 3 دقيقة مضت
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الدفاع الجديدي يهدر فرصة الهروب في الصدارة الدفاع الجديدي يهدر فرصة الهروب في الصدارة

اكتفى فريق الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة التعادل مع ضيفه النادي القنيطري بدون أهداف ، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب العبدي بالجديدة ،برسم منافسات الدورة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.

وعزز فريق الدفاع الحسني ،عقب هذا التعادل وهو الرابع له في الموسم مقابل ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة ،موقعه في الصدارة بمجموع 28 نقطة، فيما ظل فريق النادي القنيطري قابعا في المركز الأخير بمجموع تسع نقاط جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وثماني هزائم .

والنتيجة ذاتها انتهى بها لقاء فريق نهضة بركان مع ضيفه اتحاد طنجة (0-0)، تمكن من خلالها فريق مدينة "البوغاز" من تعزيز موقعه في المركز الرابع بمجموع 23 نقطة ،جمعها من ستة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين ، كما حافظ فريق نهضة بركان، الذي سجل التعادل الرابع في الموسم والثالث على التوالي مقابل خمسة انتصارات و أربع هزائم، على مركزه السابع بمجموع 19 نقطة. وعن الدورة ذاتها فاز فريق أولمبيك خريبكة في وقت سابق اليوم بميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدف للاشيء ، سجله اللاعب الغابوني دانجي تكونمي مبينغي في الدقيقة 87 .

وإثر هذا الفوز ،وهو الثالث له في الموسم مقابل تعادلين وثماني هزائم، فك فريق أولمبيك خريبكة الارتباط بصاحب المركز الأخير ، النادي القنيطري، وارتقى إلى المركز الرابع عشر بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة.

أما فريق اتحاد الفتح الرياضي فتجمد رصيده عند 16 نقطة، بعد أن سجل التعادل الرابع في الموسم مقابل أربعة انتصارات وخمس هزائم ،وظل في المركز الثامن رفقة أندية أولمبيك آسفي المتعادل مع مضيفه الوداد البيضاوي (1-1) و شباب أطلس خنيفرة الفائز أمس على الكوكب المراكشي (3-0) والجيش الملكي المتعادل الجمعة مع ضيفه شباب قصبة تادلة (2-2). 

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