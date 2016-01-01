متى ستشرع الجامعة في اخضاع لاعبي البطولة الاحترافية لفحوصات المنشطات ؟
أخبارنا المغربية
مرت 104 مباريات للموسم الجاري ضمن 13 دورة من البطولة الاحترافية دون أن تتحقق وعود الجامعة الملكية لكرة القدم حول إخضاع لاعبي البطولة لفحوصات الكشف عن المنشطات.
و أكد مصدر من المنظمة الجهوية لمحاربة المنشطات بشمال المغرب، لصحيفة الأحداث المغربية، ان الأخيرة قدمت مشروع اتفاقية إلى الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة الوطنية ينص على تكفل المنظمة بتوفير الطواقيم الطبية وأخذ العينات من اللاعبين في المباريات.
و أشارت اليومية إلى أن الجامعة وافقت على الاتفاق دون أن تحدد موقفها من توقيعها أو من عدمه.
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