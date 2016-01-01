وفاة مدرب حراس نادي الفتح الرباطي
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية :
توفي يوم أمس الاثنين، محمد العمري ، مدرب حراس مرمى مدرسة نادي اتحاد الفتح الرباطي ، بعد صراع طويل مع المرض.
و تقدمت مكونات النادي الرباطي برسالة تعزية لعائلة الفقيد ، جاء فيها : " تلقى نادي اتحاد الفتح الرياضي، يوم أمس، ببالغ الحزن والأسى وفاة مدرب حراس مرمى مدرسة النادي محمد العمري، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. ويتقدم النادي بمختلف مكوناته بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد راجين من الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ".
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