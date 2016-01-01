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أخنوش يدخل عالم كرة القدم من بوابة هذا الفريق

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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أخنوش يدخل عالم كرة القدم من بوابة هذا الفريق أخنوش يدخل عالم كرة القدم من بوابة هذا الفريق

أخبارنا المغربية :

قرر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري وأمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، دخول عالم الرياضة من بوابة فريق حسنية أكادير.

و تمكن مسؤولون بمكتب النادي السوسي ، من إقناع أخنوش بالمساهمة في الشركة الرياضية التي ستحدثها الجمعية تماشيا مع التطورات الجديدة دون أن يكون طرفا في تسيير الفريق ، وفق ما أوردت صحيفة الصباح في عددها لنهاية الأسبوع.

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