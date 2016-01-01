استفزازات جنسية تستنفر الرجاء والجامعة
أخبارنا المغربية :
قالت يومية "آخر ساعة"، إن أحد أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، تدخل من أجل منع تسريب تسجيل صوتي، لأحد المسؤولين التقنيين بفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، يتحرش خلاله بإحدى لاعبات فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة.
وقالت مصادر مطلعة، حسب نفس الصحيفة، أن إطارا تقنيا سابقا بفريق الرجاء ، حصل على التسجيل الصوتي المذكور، وهدد الإطار الحالي المتورط فيه، بتسريبه من أجل دفعه على استقالته من مهامه.
بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي ، ان هذا الأخير سيتوقف مرحليا عن إحياء أي حفل فني ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟