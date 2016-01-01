الوداد يعود الى سكة الانتصارات من بوابة الفتح الرباطي

فاز فريق الوداد البيضاوي خارج ميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي فريق الوداد البيضاوي كل من وليام جبور في الدقيقة 60، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة، و المهدي قرناص في الدقيقة 66 ، فيما سجل هدف فريق اتحاد الفتح الرياضي اللاعب عبد السلام بن جلون في الدقيقة 86 .

وعقب هذا الفوز ، وهو الثامن له في الموسم مقابل ستة تعادلات من بينها خمسة متتالية في الدورات الأخيرة ،و بدون هزيمة ، استعاد فريق الوداد البيضاوي المركز الأول بمجموع 30 نقطة، في انتظار مباراة الدفاع الحسني الجديدي ، المتصدر السابق،مع مضيفه شباب قصبة تادلة غدا الأحد.

أما فريق اتحاد الفتح الرياضي، الذي مني بالهزيمة السادسة في الموسم والثانية على التوالي، مقابل أربعة انتصارات ومثلها تعادلات ، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر إلى جانب أولمبيك آسفي الذي سيستضيف غدا فريق المغرب التطواني.