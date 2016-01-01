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شباب خنيفرة يسحق النادي القنيطري برباعية بيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 9 دقيقة مضت
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شباب خنيفرة يسحق النادي القنيطري برباعية بيضاء شباب خنيفرة يسحق النادي القنيطري برباعية بيضاء

 تفوق فريق شباب أطلس خنيفرة على ضيفه النادي القنيطري بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، برسم منافسات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

 

وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق "الزياني" كل من عبد المولى الهردومي في الدقيقتين 42 و89، ونور الدين الكرش في الدقيقتين 51 و77.

 

وحقق فريق شباب أطلس خنيفرة فوزه الخامس هذا الموسم ومثلها هزائم وأربعة تعادلات، ليرتقي إلى المركز السابع بمجموع 19 نقطة إلى جانب نهضة بركان، الذي يحل مساء اليوم ضيفا على حسنية أكادير، فيما مني فريق النادي القنيطري بالهزيمة التاسعة له هذا الموسم مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، لتتأزم وضعيته في أسفل الترتيب بمجموع تسع نقاط . 

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