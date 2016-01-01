بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة عشرة
في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها اليوم السبت:
-- السبت
يوسفية برشيد - الإتحاد الزموري للخميسات 0-0.
المغرب الفاسي - شباب المسيرة 2-1.
الراسينغ البيضاوي - أولمبيك الدشيرة 2-1.
رجاء بني ملال - إتحاد تمارة 1-1.
الاتحاد الرياضي القاسمي - جمعية سلا 2-0.
وداد تمارة - نادي سريع وادي زم 3-1 .
-- الأحد (الساعة الثانية والنصف بعد الزوال):
مولودية وجدة - الوداد الفاسي.
إتحاد أيت ملول - الرشاد البرنوصي.
الترتيب المختصر :
1- الراسينغ البيضاوي 15 25.
2- اتحاد سيدي قاسم 15 24.
3- المغرب الفاسي 15 23.
-- جمعية سلا 15 23.
***
14- وداد فاس 14 15.
15- اتحاد تمارة 15 14.
16- الرشاد البرنوصي 14 8
بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي ، ان هذا الأخير سيتوقف مرحليا عن إحياء أي حفل فني ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟