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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة عشرة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 11 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة عشرة بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الخامسة عشرة

 في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها اليوم السبت:

-- السبت 

يوسفية برشيد - الإتحاد الزموري للخميسات 0-0. 

المغرب الفاسي - شباب المسيرة 2-1. 

الراسينغ البيضاوي - أولمبيك الدشيرة 2-1. 

رجاء بني ملال - إتحاد تمارة 1-1. 

الاتحاد الرياضي القاسمي - جمعية سلا 2-0.

وداد تمارة - نادي سريع وادي زم 3-1 .

-- الأحد (الساعة الثانية والنصف بعد الزوال):

مولودية وجدة - الوداد الفاسي.

إتحاد أيت ملول - الرشاد البرنوصي.

الترتيب المختصر : 

1- الراسينغ البيضاوي 15 25.

2- اتحاد سيدي قاسم 15 24. 

3- المغرب الفاسي 15 23.

-- جمعية سلا 15 23.

***

14- وداد فاس 14 15.

15- اتحاد تمارة 15 14.

16- الرشاد البرنوصي 14 8

 

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