المغرب التطواني يفوز على النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين

أخبارنا المغربية : تطوان

فاز فريق المغرب التطواني على فريق النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت بملعب سانية الرمل.

و تعتبر المباراة فرصة لمدرب المغرب التطواني سيرخيو لوبيرا ومدرب الكاك يوسف المريني، للوقوف على مدى جاهزية لاعبيهم قبل استئناف مشوار البطولة الاحترافية نهاية الأسبوع القادم.