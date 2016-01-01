المغرب التطواني يفوز على النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين
أخبارنا المغربية : تطوان
فاز فريق المغرب التطواني على فريق النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت بملعب سانية الرمل.
و تعتبر المباراة فرصة لمدرب المغرب التطواني سيرخيو لوبيرا ومدرب الكاك يوسف المريني، للوقوف على مدى جاهزية لاعبيهم قبل استئناف مشوار البطولة الاحترافية نهاية الأسبوع القادم.
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟