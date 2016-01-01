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المغرب التطواني يفوز على النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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المغرب التطواني يفوز على النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين

أخبارنا المغربية : تطوان

فاز فريق المغرب التطواني على فريق النادي القنيطري بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت بملعب سانية الرمل.

و تعتبر المباراة فرصة لمدرب المغرب التطواني سيرخيو لوبيرا ومدرب الكاك يوسف المريني، للوقوف على مدى جاهزية لاعبيهم قبل استئناف مشوار البطولة الاحترافية نهاية الأسبوع القادم.

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