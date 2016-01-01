بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16
في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة عشرة، الأولى إياب، للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم، التي جرت منافساتها أمس السبت و اليوم الأحد: السبت:
يوسفية برشيد ..................... شباب المسيرة 1-2.
الاتحاد الزموري للخميسات ..... جمعية سلا 1-2.
الراسينغ البيضاوي ................ نادي سريع وادي زم 1-2.
رجاء بني ملال ..................... الرشاد البرنوصي 0-1.
وداد تمارة ........................... اتحاد تمارة 0-0.
- الأحد :
المغرب الفاسي ................. أولمبيك الدشيرة 2-1.
مولودية وجدة .................... اتحاد سيدي القاسم 4-3.
اتحاد أيت ملول .................. الوداد الفاسي 1-3.
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