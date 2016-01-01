بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16

في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة عشرة، الأولى إياب، للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم، التي جرت منافساتها أمس السبت و اليوم الأحد: السبت:

يوسفية برشيد ..................... شباب المسيرة 1-2.

الاتحاد الزموري للخميسات ..... جمعية سلا 1-2.

الراسينغ البيضاوي ................ نادي سريع وادي زم 1-2.

رجاء بني ملال ..................... الرشاد البرنوصي 0-1.

وداد تمارة ........................... اتحاد تمارة 0-0.

- الأحد :

المغرب الفاسي ................. أولمبيك الدشيرة 2-1.

مولودية وجدة .................... اتحاد سيدي القاسم 4-3.

اتحاد أيت ملول .................. الوداد الفاسي 1-3.