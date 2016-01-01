الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16

بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16 بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة 16

في ما يلي نتائج مباريات الدورة السادسة عشرة، الأولى إياب، للبطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الثاني لكرة القدم، التي جرت منافساتها أمس السبت و اليوم الأحد: السبت: 

يوسفية برشيد ..................... شباب المسيرة 1-2. 

الاتحاد الزموري للخميسات ..... جمعية سلا 1-2. 

الراسينغ البيضاوي ................ نادي سريع وادي زم 1-2. 

رجاء بني ملال ..................... الرشاد البرنوصي 0-1. 

وداد تمارة ........................... اتحاد تمارة 0-0. 

- الأحد : 

المغرب الفاسي ................. أولمبيك الدشيرة 2-1. 

مولودية وجدة .................... اتحاد سيدي القاسم 4-3. 

اتحاد أيت ملول .................. الوداد الفاسي 1-3.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)