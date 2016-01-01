الرجاء البيضاوي يضيع فرصة بلوغ ربع نهائي لبطولة الكأس الدولية للناشئين بالدوحة

ضيع فريق الرجاء البيضاوي، خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأحد بفريق أكاديمية اسباير القطري، فرصة بلوغ دور الربع النهائي للنسخة السادسة لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم للاعبين اقل من 17 سنة والتي تحتضنها الدوحة ما بين 21 الى غاية 31 يناير الجاري.

وجاءت النتيجة بهدفين لهدف واحد، لفائدة الفريق القطري المتوج بلقب النسخة الخامسة من هذه البطولة، ليضيع الفريق المغربي بهذه الخسارة الثانية ضمن هذه البطولة فرصة الانتقال الى دور الربع النهائي، ويكتفي بمواصلة البطولة في مباريات الترتيب.

وكان فريق اسباير القطري قد ضيع ضربة جزاء في الشوط الأول، بينما أنهى الرجاء البيضاوي هذه المباراة، التي شهدت نوعا من التكافؤ بينه وبين مضيفه، بعشرة من لاعبيه فقط، بعدما طرد الحكم لاعبه رياض بويكديدن.

وعن حصيلة نتائج اليوم من هذه البطولة، التي يشارك فيها 12 فريقا من مختلف القارات ومن أشهر المدارس الكروية العالمية، خرج فريق ريال مدريد للأشبال في المباراة التي جمعته بالأهلي السعودي منتصرا بستة أهداف لهدف واحد، ليضع، بذلك رجله الأولى في الدور الثاني، في انتظار باقي مباريات المجموعة.

وفي نتيجة اعتبرها المتتبعون "مفاجأة مدوية" فقد فريق بايرن ميونيخ كل حظوظه للتأهل للدور الثاني بحصده الخسارة الثانية أمام كاشيوا روسول الياباني بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وكانت مواجهات أمس قد شهدت خسارة فريق الرجاء البيضاوي أمام نظيره بي إس في إيندهوفن الهولندي بثلاثة اهداف لهدفين، وأيضا خسارة بايرن ميونيخ الألماني امام منافسه "سالسبورغ" النمساوي بهدفين مقابل هدف واحد، وكذا انهزام الترجي الرياضي التونسي امام فريق فرانكفورت الالماني بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن الفرق المشاركة في هذه البطولة، التي تنظمها قنوات الكاس الرياضية القطرية، تم تقسيمها الى اربعة مجموعات؛ تضم المجموعة الأولى كلا من فرق اسباير والرجاء البيضاوي وبي أس في أندفهوفن الهولندي، وتتشكل المجموعة الثانية من فرق بايرن ميونيخ الألماني وكاشيوا روسول الياباني وسالسبورغ النمساوي، بينما تشتمل المجموعة الثالثة على فرق الترجي التونسي وفرانكفورت الألماني وروما الإيطالي، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق ريال مدريد الإسباني والأهلي السعودي وباريس سان جرمان الفرنسي.