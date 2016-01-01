بنشيخة يهزم الزاكي في ودية اتحاد طنجة و بلوزداد الجزائري (فيديو)
أخبارنا المغربية : طنجة
فاز فريق اتحاد طنجة على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة الودية الذي جرت عشية اليوم الاحد بملعب ابن بطوطة بطنجة .
و سجل هدف فارس البوغاز لاعب المنتخب الوطني للمحليين أحمد حمودان .
و تركزت الانظار في هذه المباراة نحو الناخب الوطني السابق بادو الزاكي الذي يقود دكة احتياط الفريق الجزائري و الذي كان في مواجهة مع الاطار الجزائري عبد الحق بنشيخة مدرب الاتحاد.
و يلاقي فريق شباب بلوزداد، الثلاثاء المقبل، فريق الفتح الرباطي، في مباراة ودية أخرى في اطار استعدادته للشطر المقبل من الدوري الجزائري.
هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
يوجد اختلاف في التقييم بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي، إذ تفضل الأولى عدم العودة أو على الأقل تشديد الشروط بينما ... تفاصيل أكثر
- بالفيديو.. كاميرا المراقبة تفضح جريمة مقتل ضابط شرطة على يد زميله
- جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات
- وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
- بالفيديو... لحظات دفن فتاة توفيت بعد ولادتها وسط الثلوج بأعالي جبال أزيلال
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟