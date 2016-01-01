بنشيخة يهزم الزاكي في ودية اتحاد طنجة و بلوزداد الجزائري (فيديو)

بنشيخة يهزم الزاكي في ودية اتحاد طنجة و بلوزداد الجزائري

أخبارنا المغربية : طنجة

فاز فريق اتحاد طنجة على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة الودية الذي جرت عشية اليوم الاحد بملعب ابن بطوطة بطنجة .

و سجل هدف فارس البوغاز لاعب المنتخب الوطني للمحليين أحمد حمودان .

و تركزت الانظار في هذه المباراة نحو الناخب الوطني السابق بادو الزاكي الذي يقود دكة احتياط الفريق الجزائري و الذي كان في مواجهة مع الاطار الجزائري عبد الحق بنشيخة مدرب الاتحاد.

و يلاقي فريق شباب بلوزداد، الثلاثاء المقبل، فريق الفتح الرباطي، في مباراة ودية أخرى في اطار استعدادته للشطر المقبل من الدوري الجزائري.



