الجماهير التطوانية تنتفض ضد أبرون بعد الخسارة المدوية أمام خريبكة و هذه أبرز التعليقات بالفايسبوك

أخبارنا المغربية - ع. الوزاني

انتفضت الجماهير التطوانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بعد الهزيمة الساحقة للماط أمام اولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد، في المواجهة التي جمعت بينها اليوم الجمعة بملعب الفوسفاط بخريبكة، برسم الجولة الـ17 من البطولة الاحترافية .

و حملت الجماهير المسؤولية بالخصوص لمسيري الفريق بسبب سياسة بيع اللاعبين التي نخرت جسد الفريق و آخر المسرحين الدينامو فيفيان مابيدي و الهداف ياسين الصالحي اللذان غادرا نحو لييا و الامارات على التوالي في الميركاتو الشتوي ، و هو ما ساهم بحسب التعليقات الفايسبوكية في زعزعة توازن الفريق الذي حصد ثاني هزيمة على التوالي بعد الخسارة في الميدان أمام الكوكب المراكشي بـ1-2 ، علما أن الفريق تلقى 7 هزائم في 17 مباراة و عجز عن تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات.

و عاتبت جماهير الماط الرئيس عبد المالك أبرون بسبب تبريراته للسياسة الحالية ، و التي يرجعها مرارا الى معاناة الفريق من أزمة مالية بسبب غياب الدعم و المستشهرين، معتبرين أن من صميم مسؤوليته كرئيس البحث رفقته أعضاء المكتب المسير عن موارد مادية و شركات معلنة دون اللجوء الى اضعاف الفريق عبر بيع أبرز ركائزه و الاعتماد على لاعبين شباب من مدرسة النادي تنقصهم الخبرة و يحتاج ادماجهم في الفريق الاول للمزيد من الوقت ، و ليس المجازفة بهم بطريقة تؤثر على معنوياتهم بسبب الاخطاء التي يسقطون فيها في بداية مشوارهم مع الفريق الاول .

هذا ، و فرطت الادارة في أزيد من 10 لاعبين رسميين في السنوات الثلاث الاخيرة ، أبرزهم جحوح و مرتضى فال و ياجور و لمرابط و خضروف و الحواصي فضلا عن مابيدي و الصالحي ، ما أفقد بطل نسختي 2012 و 2014 من البطولة الاحترافية ، هيبته سواء داخل الميدان أو خارجه ، و جعلته يتحول الى لقمة سائغة في أفواه فرق متوسطة في البطولة .

و عقب هزيمة اليوم ، تجمد رصيد فريق المغرب التطواني في حدود النقطة الـ22، في المركز السادس ، و قد يعاني كثيرا هذا الموسم من أجل الحصول على النقاط الكافبة لضمان البقاء مبكرا ، ان لم تتغير الامور في الدورات المقبلة .