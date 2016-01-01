أولمبيك خريبكة يسحق المغرب التطواني بأربعة أهداف لواحد

فاز فريق أولمبيك خريبكة على ضيفه المغرب التطواني بأربعة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية مركب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة السابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وسجل أهداف فريق أولمبيك خريبكة كل من محمد العسكري في الدقيقة 25، ونغومبي مبينغي (د39)، وحمزة كالي (د43)، وبلال المغري (د72)، فيما وقع الهدف الوحيد لفريق المغرب التطواني سلمان ولد الحاج في الدقيقة 86.



وعقب هذا الفوز، وهو السادس له في بطولة هذا الموسم، مقابل تسع هزائم وتعادلين، ارتقى فريق أولمبيك خريبكة للمركز الثامن برصيد 20 نقطة، إلى جانب كل من حسنية أكادير الذي يلتقي، غدا السبت، مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، وشباب أطلس خنيفرة الذي يستقبل، بعد غد الأحد، الوداد البيضاوي.



أما المغرب التطواني، الذي مني بالهزيمة السادسة له هذا الموسم، مقابل سبعة انتصارات وأربعة تعادلات، فتجمد رصيده عند النقطة 22 في المركز السادس.