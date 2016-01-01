كأس الاتحاد الأفريقي .. المغرب الفاسي ينجو من فخ رونيسانس الكونغولي

تأهل فريق المغرب الفاسي للدور الأول لمنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، رغم هزيمته أمام رونيسانس إيغلون الكونغولي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، برسم إياب الدور التمهيدي.

وسجل ثنائية الفريق الكونغولي اللاعب كبانا في الدقيقتين 18 و62.

واستفاد فريق المغرب الفاسي من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف للا شيء، سجلها كل من كوفي بوا في الدقيقة 21، ودجيجي غيزا في الدقيقتين 26 و66.

ويواجه فريق المغرب الفاسي في الدور المقبل يوم 10 مارس، الفائز من مباراة غاغنوا الإيفواري وسونابيل البوركينابي، اللذان كانا قد تعادلا في لقاء الذهاب بصفر لمثله.

ويلتقي غدا الأحد الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في المسابقة ذاتها، اتحاد طنجة مع ضيفه جمارك نيامي من النيجر، بالملعب الكبير بطنجة ابتداء من الساعة السابعة مساء.

وكان فريق "مدينة البوغاز" قد تفوق في مباراة الذهاب بهدفين لواحد.