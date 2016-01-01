الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | كأس الاتحاد الأفريقي .. المغرب الفاسي ينجو من فخ رونيسانس الكونغولي

كأس الاتحاد الأفريقي .. المغرب الفاسي ينجو من فخ رونيسانس الكونغولي

بواسطة و.م.ع 54 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كأس الاتحاد الأفريقي .. المغرب الفاسي ينجو من فخ رونيسانس الكونغولي

تأهل فريق المغرب الفاسي للدور الأول لمنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، رغم هزيمته أمام رونيسانس إيغلون الكونغولي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، برسم إياب الدور التمهيدي.

 

وسجل ثنائية الفريق الكونغولي اللاعب كبانا في الدقيقتين 18 و62.

 

واستفاد فريق المغرب الفاسي من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف للا شيء، سجلها كل من كوفي بوا في الدقيقة 21، ودجيجي غيزا في الدقيقتين 26 و66.

 

ويواجه فريق المغرب الفاسي في الدور المقبل يوم 10 مارس، الفائز من مباراة غاغنوا الإيفواري وسونابيل البوركينابي، اللذان كانا قد تعادلا في لقاء الذهاب بصفر لمثله.

 

ويلتقي غدا الأحد الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في المسابقة ذاتها، اتحاد طنجة مع ضيفه جمارك نيامي من النيجر، بالملعب الكبير بطنجة ابتداء من الساعة السابعة مساء.

 

وكان فريق "مدينة البوغاز" قد تفوق في مباراة الذهاب بهدفين لواحد.

 

 

 

 

مجموع المشاهدات: 650 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)