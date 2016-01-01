نهضة بركان يرتقي للمركز الثالث بعد الفوز على اولمبيك خريبكة (فيديو)

فاز فريق نهضة بركان على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدفين للا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الدورة الثامنة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي نهضة بركان كل من محمد عزيز في الدقيقة 38، وبدر كشاني (د76).

وعقب هذا الفوز، وهو العاشر له في بطولة هذا الموسم، مقابل أربعة هزائم، ومثلها تعادلات، ارتقى فريق نهضة بركان مؤقتا للمركز الثالث في سبورة الترتيب ب34 نقطة، إلى جانب الوداد البيضاوي الذي يحل اليوم ضيفا على المغرب التطواني، وبفارق نقطة واحدة عن الرجاء البيضاوي في المركز الثاني (35 نقطة)، الفائز أمس بالرباط على ضيفه شباب أطلس خنيفرة بهدف للا شيء، ونقطتين عن المتصدر الدفاع الحسني الجديدي (36 نقطة) الذي يستقبل غدا الأحد أولمبيك آسفي.

بالمقابل، مني فريق أولمبيك خريبكة بالهزيمة العاشرة له هذا الموسم مقابل ستة انتصارات وتعادلين، ليتجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز التاسع إلى جانب حسنية أكادير الذي يحل ضيفا غدا الأحد على النادي القنيطري.