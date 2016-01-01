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الوداد يستعين بحافلة المغرب التطواني للعودة للبيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الوداد يستعين بحافلة المغرب التطواني للعودة للبيضاء

أخبارنا المغربية 

تعرضت حافلة فريق الوداد الرياضي لعطب في طريق عودتها إلى مدينة الدار البيضاء بعد نهاية المباراة التي جمعته بالمغرب التطواني و فاز فيها بهدف لصفر برسم الجولة 18 من البطولة برو .

و استعان الفريق الأحمر بحافلة الفريق التطواني من أجل العودة إلى مدينة الدار البيصاء ، بعدما ربط مسؤولو الوداد اتصالاتهم بنظرائهم في الماط.

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