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مدرب اسباني يلجأ الى الفيفا ضد المغرب التطواني

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مدرب اسباني يلجأ الى الفيفا ضد المغرب التطواني

أخبارنا المغربية : تطوان

لجأ المدرب الإسباني دافيد غارسيا ، مساعد سيرخيو لوبيرا، إلى الفيفا ضد المكتب المسير للمغرب التطواني ، بسبب عدم توصله براتبه الشهري لمدة 7 أشهر، إضافة إلى المنح العالقة بذمة ادارة النادي، وفق ما أوردته مصادر اعلامية .

و تعاقد المغرب التطواني مع غارسيا في الموسم الماضي قادما من الدوري التايلاندي للإشراف على تدريب فريق الأمل ، مقابل راتب شهري يناهز 5000 أورو، إلى جانب حصوله على 5000 أورو في حال صعود أي لاعب من الأمل للفريق الأول.

هذا ، و قاد المدرب الإسباني رديف المغرب التطواني للتتويج بلقب بطولة الامل في الموسم المنصرم ، قبل أن يتم فسخ العقد معه بعد لجوئه للفيفا.‫

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