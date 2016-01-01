المباركي يقود شباب الحسيمة لفوز ثمين أمام الكوكب (فيديو)

فاز فريق شباب الريف الحسيمي على ضيفه الكوكب المراكشي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب ميمون العرصي بالحسيمة، برسم منافسات الدورة الثامنة عشر للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء عبد الصمد المباركي في الدقيقة 75 عن طريق ضربة جزاء. وبفضل تحقيقه لنتيجة الفوز، استفاد شباب الريف الحسيمي من هزيمة أولمبيك خريبكة أمس أمام نهضة بركان، ليتقاسم معه المركز العاشر برصيد 20 نقطة، فيما تراجع الكوكب المراكشي للمركز 13 بمجموع 13 نقطة.



