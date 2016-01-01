الجامعة تعاقب النادي القنيطري و تنذر الجيش الملكي

أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول:

معاقبة النادي الرياضي القنيطري بخوض مباراتين دون جمهور واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3500 درهما.

توجيه إنذار للجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية (فريق الجيش الملكي) مع غرامة مالية قدرها 2000 درهما.

توقيف السيد سمير يعيش مدرب فريق شباب أطلس خنيفرة لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهما.

توقيف السيد عبد الله بلكحل الكاتب العام لفريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهما.

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني:

توقيف السيد منصور أشوبي مدرب حراس مرمى فريق شباب المسيرة لـ6 مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 3500 درهما.

توقيف السيد محمد بكاري مدرب فريق سريع واد زم لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 750 درهما.

توقيف هشام هرواش لاعب فريق شباب المسيرة لـ6 مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 7500 درهما.

توقيف أحمد السحمودي لاعب فريق اتحاد سيدي قاسم لـ4 مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 2500 درهما.