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ناناح يقود الدفاع الجديدي لفوز ثمين بالحسيمة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 37 دقيقة مضت
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ناناح يقود الدفاع الجديدي لفوز ثمين بالحسيمة (فيديو)

فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي، خارج ميدانه، على شباب الريف الحسيمي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على أرضية ملعب ميمون العرصي بالحسيمة، برسم منافسات الدورة ال25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول. 

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب أيوب نناح في الدقيقة 88. 

وعقب هذا الفوز، وهو ال13 له في بطولة هذا الموسم، عزز فريق الدفاع الحسني الجديدي موقعه في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر الوداد البيضاوي (51 نقطة) الذي يواجه بعد غد الأحد، في مباراة الديربي البيضاوي، غريمه الرجاء (46 نقطة). 

أما فريق شباب الريف الحسيمي، الذي مني بالهزيمة ال13 له هذا الموسم، فتجمد رصيده عند النقطة 22، في المركز ال13. 


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