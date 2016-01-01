أمن البيضاء يضرب بقوة قبيل مقابلة الديربي بين الرجاء والوداد وهذه حصيلة الاعتقالات

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية



في خطوة استباقية لمنع تكرار سيناريوهات الشغب والفوضى التي تعقب ديربي الرجاء والوداد البيضاويين، شنت المصالح الأمنية بالعاصمة الاقتصادية حملة اعتقالات قبيل انطلاق مقابلة الديربي المقررة غدا الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الرابعة عصرا أسفرت عن توقيف مجموعة من تجار السوق السوداء.



وأوقفت مصالح الأمن التي تكلفت بتنظيم عملية بيع تذاكر، أول أمس الخميس، وصباح أمس الجمعة، أكثر من عشرة أشخاص مشتبه فيهم في إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء بمبالغ مضاعفة.



وجاء إيقاف المتهمين بعد عملية معاينة قامت بها لجنة المراقبة التي تم تشكيلها للوقوف على عملية بيع التذاكر.