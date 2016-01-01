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بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت

 في مايلي نتائج المباريات التي جرت اليوم السبت برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني :

-- السبت :

يوسفية برشيد........... وداد تمارة 1-1 . 

الرشاد البرنوصي........ جمعية سلا 3-1.

نادي سريع وادي زم... اتحاد سيدي قاسم 2-0.

اتحاد تمارة............... وداد فاس 2-2.

 
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