بطولة القسم الثاني : نتائج مباريات السبت
في مايلي نتائج المباريات التي جرت اليوم السبت برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الثاني :
-- السبت :
يوسفية برشيد........... وداد تمارة 1-1 .
الرشاد البرنوصي........ جمعية سلا 3-1.
نادي سريع وادي زم... اتحاد سيدي قاسم 2-0.
اتحاد تمارة............... وداد فاس 2-2.
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