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المغرب التطواني يكتسح شباب قصبة تادلة بأربعة أهداف

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 45 دقيقة مضت
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المغرب التطواني يكتسح شباب قصبة تادلة بأربعة أهداف

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه شباب قصبة تادلة بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة ال25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وتعاقب على تسجيل أهداف فريق مدينة " الحمامة البيضاء" كل من سلمان ولد الحاج (د44) و زايد كروش (60 و 80 ض ج ) و محمد التسولي ( د92). وارتقى فريق المغرب التطواني عقب هذا الفوز ، إلى المركز الثامن بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق شباب قصبة تادلة عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر إلى جانب النادي القنيطري و الكوكب المراكشي.


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