جديد قضية أيت العريف بعد اعتقاله أمس مطار محمد الخامس
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
اعتقل لاعب الوداد والرجاء الرياضيين السابق ، عبد الحق آيت العريف ، زوال أمس السبت، لدى وصوله لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء،
و أوضحت مصادر اعلامية ، أن عناصر أمن المطار نقلوا اللاعب في اتجاه مقر ولاية أمن الدار البيضاء ، مبرزة أن آيت العريف تلقى خبرا سارا بعد اعتقاله، مفاده أن بعض تجار درب غلف بالبيضاء، الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية، تنازلوا من أجل الإفراج عنه.
اعتقال آيت العريف كما هو معلوم ، جاء على خلفية مشكل الشيكات الذي ورطه فيه نصاب جزائري سنة 2012، والتي تبلغ قيمتها أزيد من 700 مليون سنتيم ، حيث قرر اللاعب العودة إلى المغرب رغم معرفته المسبقة باعتقاله.
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