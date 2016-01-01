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عاجل .. التشكيلة الرسمية للوداد و الرجاء في الديربي 122

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. التشكيلة الرسمية للوداد و الرجاء في الديربي 122

أخبارنا المغربية : 

في ما يلي التشكيلة الرسمية للوداد و الرجاء في الديربي البيضاوي رقم 122 ، الذي سينطلق في الساعة 16.00 بملعب محمد الخامس.

الوداد : لعروبي - نوصير- لمرابط – عطوشي – رابح – النقاش – السعيدي – الكرتي – بنشرقي - أوناجم – جبور 

الرجاء : الزنيتي - بوطيب - جبيرة - ياميق - بانون -  الراقي - مابيدي - اللمطي - الحافيظي - الواصلي - هيلير مومي.

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