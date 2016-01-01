الوداد يتخطى الرجاء و يخطو بثبات نحو اللقب (فيديو )
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
فاز الوداد الرياضي ، قبل قليل، على غريمه الرجاء الرياضي بهدف لصفر، في الديربي رقم 122 ، الذي جرى بملعب محمد الخامس، برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية .
و سجل أمين العطوشي هدف النصر في الدقيقة 31 من الشوط الأول من رأسية بعد ركنية أوناجم .
و اقترب الفريق الأحمر من اللقب بعد هذا الفوز ، حيث رفع رصيده الى 54 نقطة في الصدارة ، و بات يبتعد عن الفريق الأخضر بثماني نقاط، وعلى الدفاع الجديدي صاحب الصف الثاني ب 5 نقاط.
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