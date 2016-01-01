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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ26 و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 20 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ26 و الترتيب

في مايلي نتائج المباريات التي جرت نهاية هذا الأسبوع برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني :

-- السبت :

يوسفية برشيد........... وداد تمارة 1-1 . 

الرشاد البرنوصي........ جمعية سلا 3-1.

نادي سريع وادي زم... اتحاد سيدي قاسم 2-0.

اتحاد تمارة............... وداد فاس 2-2.

يوم الأحد :

الاتحاد الزموري للخميسات... ر جاء بني ملال 1-1.

شباب المسيرة................. اتحاد أيت ملول 0-0. 

المغرب الفاسي .............. الراسينغ البيضاوي 1-2. 

أولمبيك الدشيرة ........... مولودية وجدة 2-1.

الترتيب : 

الفريق لعب النقاط.

1- الراسينغ البيضاوي 26 43.

-- سريع وادي زم 26 40.

3- مولودية وجدة 26 38.

-- شباب المسيرة 26 38. 

5- جمعية سلا 26 37.

6- يوسفية برشيد 26 35.

-- الاتحاد الزموري للخميسات 26 35.

8- رجاء بني ملال 26 33.

9- وداد تمارة 25 32.

10- المغرب الفاسي 24 31.

11- اتحاد سيدي قاسم 26 30.

-- اتحاد ايت ملول 26 30. 

-- أولمبيك الدشيرة 26 30.

14- الرشاد البرنوصي 26 28.

15- اتحاد تمارة 26 27. 

-- وداد فاس 26 27.

 
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