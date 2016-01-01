بطولة القسم الثاني : نتائج الدورة الـ26 و الترتيب
في مايلي نتائج المباريات التي جرت نهاية هذا الأسبوع برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني :
-- السبت :
يوسفية برشيد........... وداد تمارة 1-1 .
الرشاد البرنوصي........ جمعية سلا 3-1.
نادي سريع وادي زم... اتحاد سيدي قاسم 2-0.
اتحاد تمارة............... وداد فاس 2-2.
يوم الأحد :
الاتحاد الزموري للخميسات... ر جاء بني ملال 1-1.
شباب المسيرة................. اتحاد أيت ملول 0-0.
المغرب الفاسي .............. الراسينغ البيضاوي 1-2.
أولمبيك الدشيرة ........... مولودية وجدة 2-1.
الترتيب :
الفريق لعب النقاط.
1- الراسينغ البيضاوي 26 43.
-- سريع وادي زم 26 40.
3- مولودية وجدة 26 38.
-- شباب المسيرة 26 38.
5- جمعية سلا 26 37.
6- يوسفية برشيد 26 35.
-- الاتحاد الزموري للخميسات 26 35.
8- رجاء بني ملال 26 33.
9- وداد تمارة 25 32.
10- المغرب الفاسي 24 31.
11- اتحاد سيدي قاسم 26 30.
-- اتحاد ايت ملول 26 30.
-- أولمبيك الدشيرة 26 30.
14- الرشاد البرنوصي 26 28.
15- اتحاد تمارة 26 27.
-- وداد فاس 26 27.
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