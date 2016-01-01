أولمبيك خريبكة يفوز على اتحاد طنجة بهدفين لواحد (فيديو)

فاز فريق أولمبيك خريبكة على ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب مركب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة ال25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وكان فريق اتحاد طنجة سباقا للتسجيل في الدقيقة 15 بواسطة البوسني اينيس سيبوفيتش، قبل أن يتمكن أولمبيك خريبكة من قلب تأخره إلى فوز عن طريق ثنائية أمين التغزاوي في الدقيقتين 26 و41.



وعقب هذا الفوز ارتقى فريق أولمبيك خريبكة للمركز ال11 برصيد 28 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات، وأربعة تعادلات، وثلاثة عشر هزيمة، فيما مني اتحاد طنجة بالهزيمة الخامسة له هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات، وعشرة انتصارات، ليتجمد رصيده عند النقطة 38 في المركز السادس مع مبارتين ناقصتين.



