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الفتح يفوز على أولمبيك آسفي بهدف للاشيء (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 19 دقيقة مضت
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الفتح يفوز على أولمبيك آسفي بهدف للاشيء (فيديو) الفتح يفوز على أولمبيك آسفي بهدف للاشيء (فيديو)

 فاز اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على أولمبيك آسفي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط برسم منافسات الدورة ال25 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الأول لكرة القدم.

 

وسجل هدف المباراة اللاعب المهدي بطاش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

 

ورفع فريق اتحاد الفتح الرياضي عقب هذا الفوز وهو الثامن له في الموسم مقابل ستة هزائم وتسع هزائم ، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن إلى جانب المغرب التطواني الفائز أمس على شباب قصبة تادلة 4-0.

 

أما فريق أولمبيك آسفي، الذي مني بالهزيمة العاشرة في الموسم والثانية على التوالي، مقابل 9 انتصارات و 6 تعادلات، فتجمد رصيده عند 33 نقطة وظل في المركز السابع. 

 

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