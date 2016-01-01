سابقة خطيرة بالدوري المغربي .. لاعب اتحاد طنجة يتعرض لهتافات عنصرية بخريبكة و يحاول مغادرة الملعب (فيديو)
أخبارنا المغربية : خريبكة
تعرض لاعب وسط ميدان اتحاد طنجة ، السنغالي أوساينو تيون ، لهتافات عنصرية من بعض المحسوبين على الجمهور الخريبكي ، أمس الاحد، برسم لقاء أولمبيك خريبكة و اتحاد طنجة ، لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية .
و حاول تيون مغادرة الملعب و عدم اكمال المواجهة في شوطها الثاني ، حيث تدخل حاول زملاؤه الى جانب بعض لاعبي الفريق الخريبكي ، من أجل تهدئته ، بعد تعرضه لألفاظ مشينة من قبل بعض العناصر المتهورة من الجمهور المحلي.
و في ما يلي بـــــلاغ من فريق اتحاد طنجة بخصوص الواقعة :
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