سابقة خطيرة بالدوري المغربي .. لاعب اتحاد طنجة يتعرض لهتافات عنصرية بخريبكة و يحاول مغادرة الملعب (فيديو)

أخبارنا المغربية : خريبكة

تعرض لاعب وسط ميدان اتحاد طنجة ، السنغالي أوساينو تيون ، لهتافات عنصرية من بعض المحسوبين على الجمهور الخريبكي ، أمس الاحد، برسم لقاء أولمبيك خريبكة و اتحاد طنجة ، لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية .





و حاول تيون مغادرة الملعب و عدم اكمال المواجهة في شوطها الثاني ، حيث تدخل حاول زملاؤه الى جانب بعض لاعبي الفريق الخريبكي ، من أجل تهدئته ، بعد تعرضه لألفاظ مشينة من قبل بعض العناصر المتهورة من الجمهور المحلي.

و في ما يلي بـــــلاغ من فريق اتحاد طنجة بخصوص الواقعة :