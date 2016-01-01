بالتفاصيل .. الجامعة تصرف الشطر الأخير من المنحة السنوية للفرق الوطنية

أخبارنا المغربية : الرباط

توصلت أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية وفرق العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، بالشطر الأخير من المنحة السنوية التي تم صرفها على الشكل التالي:

• مبلغ 17.8 مليون درهم: لأندية البطولة الإحترافية اتصالات المغرب القسم الأول.

• مبلغ 10.9 مليون درهم: لأندية البطولة الإحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني

•مبلغ 8.9 مليون درهم: لأندية القسم الوطني الأول هواة.

•مبلغ 9 مليون درهم: لأندية القسم الوطني الثاني هواة.

كما قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصرف الشطر الأخير لكل من أندية كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة والتي توصلت بالمنح التالية:

- أندية كرة القدم النسوية:

•مبلغ 922 ألف درهم: لأندية القسم الوطني الأول.

•مبلغ 320 ألف درهم: لأندية القسم الوطني الثاني.

- أندية كرة القدم داخل القاعة :

•مبلغ 1 مليون درهم: لأندية القسم الوطني الأول.

•مبلغ 969 ألف درهم: لأندية القسم الوطني الثاني

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قامت باقتطاع المبالغ الموجودة في ذمة الأندية، والتي أقرتها لجنة النزاعات وكذا الغرامات التي أقرتها اللجن المختصة.