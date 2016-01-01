آيت العريف في موقف صعب بعد القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
أفادت مصادر قريبة من اللاعب المغربي عبد الحق آيت العريف أن قاضي التحقيق أصدر اليوم أمرا بمتابعته في حالة اعتقال وذلك بعد الاستماع إليه صباح اليوم الإثنين.
وأضافت مصادرنا أنه تبعا لذلك فقد تم نقل آيت العريف إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء في انتظار الشروع في محاكمته بسبب الشيكات بدون رصيد الموقعة من طرفه والتي نصب بها وكيل أعماله السابق على عدد من تجار درب غلف.
هذا وتعتزم عدة جمعيات خاصة باللاعبين والمدربين والصحافيين التوسط بين اللاعب وبين المشتكين بغية الوصول إلى حل يخلصه من جحيم حكم بالسجن بات مؤكدا.
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