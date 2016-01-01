الوداد يتعرف غدا على منافسيه بدوري أبطال أفريقيا و يتفادى أندية قوية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في "القارة السمراء" قرعة دور الـ16 (جولة المجموعات) لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الاتحاد (الكونفدرالية الأفريقية)، التي ستقام بمقر "كاف" بالعاصمة المصرية غداً الأربعاء.

وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولتين التي تقام خلالها جولة المجموعات من دور الـ16، بعدما كانت تجرى في السابق بدور ربع النهائي، بناء على التعديلات التي أجراها "كاف" على نظام المسابقتين في 2016.

وتتطلع الأندية العربية لاستعادة بريقها مرة أخرى داخل الملاعب الأفريقية، واستعادة لقبي المسابقتين من جديد.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور ربع النهائي الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، حيث يستمر هذا النظام حتى الدور النهائي في كلتا البطولتين.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لجولة المجموعات بدوري الأبطال إلى 4 مستويات بناء على نتائجها في آخر 5 أعوام في بطولات "كاف"، وعن طريق القرعة، تتشكل كل مجموعة من المجموعات الأربع باختيار فريق من كل مستوى.

ووضعت أندية الأهلي والزمالك المصريين، والنجم الساحلي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي على رؤوس المجموعات الأربع، فيما جاءت فرق الهلال السوداني، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، واتحاد الجزائر الجزائري في المستوى الثاني.

وضم المستوى الثالث: فرق المريخ السوداني، القطن الكاميروني، فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، أهلي طرابلس الليبي.

وفي المستوى الرابع: أندية زاناكو الزامبي، سان جورج الإثيوبي، فيروفيارو الموزمبيقي، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

في المقابل، تشارك 6 أندية عربية في بطولة الكونفدرالية هي: الأفريقي والصفاقسي التونسيين، وسموحة المصري، ومولودية الجزائر الجزائري، وهلال الأبيض السوداني، والفتح الرباطي المغربي.

وستواجه تلك الفرق منافسة ليست بالسهلة من أندية مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وإمبابان سوالوز السوازيلاندي، وكمبالا سيتي الأوغندي، ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي، زيسكو يونايتد الزامبي، حوريا كوناكري الغيني، ريفرز يونايتد النيجيري، مونانا الغابوني، سوبر سبورت يونايتد، وبلاتينيوم ستارز من جنوب أفريقيا.