المغرب التطواني يفاوض الجزائري بنشيخة لتدريبه الموسم القادم
أخبارنا المغربية : تطوان
كشفت مصادر محلية بمدينة تطوان، أن ادارة فريق الحمامة البيضاء ربطت اتصالاتها في الايام الماضية بالجزائري عبد الحق بنشيخة، المنفصل مؤخرا عن إتحاد طنجة ، من أجل تولي مهمة الاشراف على تدريب الماط في الموسم الكروي المقبل.
و أوضحت ذات المصادر ، أن بنشيخة منح موافقته المبدئية لتدريب الفريق التطواني خلفا للاسباني سيراج لوبيرا الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، و الذي ترددت أخبار أنه سيتعاقد مع شباب الريف الحسيمي ، في حال استمراره ضمن البطولة الاحترافية.
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