المغرب التطواني يفاوض الجزائري بنشيخة لتدريبه الموسم القادم

أخبارنا المغربية : تطوان

كشفت مصادر محلية بمدينة تطوان، أن ادارة فريق الحمامة البيضاء ربطت اتصالاتها في الايام الماضية بالجزائري عبد الحق بنشيخة، المنفصل مؤخرا عن إتحاد طنجة ، من أجل تولي مهمة الاشراف على تدريب الماط في الموسم الكروي المقبل.

و أوضحت ذات المصادر ، أن بنشيخة منح موافقته المبدئية لتدريب الفريق التطواني خلفا للاسباني سيراج لوبيرا الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، و الذي ترددت أخبار أنه سيتعاقد مع شباب الريف الحسيمي ، في حال استمراره ضمن البطولة الاحترافية.