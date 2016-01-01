عقوبات صادمة من جامعة الكرة في حق مدربين و مسيرين

أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراسة الملفات المحالة عليها وأصدرت القرارات التالية :

توقيف السيد عبد اللطيف العراقي، المدرب المساعد السابق لفريق شباب المحمدية من جميع الأنشطة الكروية لمدة 3 سنوات نافذة.

توقيف السيد أحمد بلحيوان مدرب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي من جميع الأنشطة الكروية لمدة 5 سنوات نافذة ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهما.

توقيف السيد أحمد الهاشيمي أمين مال فريق الإشعاع السرغيني لكرة القدم النسوية لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهما.

توقيف السيد عبد الكريم أشيباط، مدرب فريق رجاء بني ملال لأقل من 19 سنة لمدة 6 أشهر ثلاثة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما.

توقيف محمد بورديف مدرب أمل فريق رجاء بني ملال لمدة 6 أشهر ثلاثة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما.