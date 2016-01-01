اجراء الدورة 27 للبطولة الاحترافية الاولى في وقت واحد

أخبارنا المغربية : الرباط

بناء على النتائج التي سجلت في مباريات الدورات الأخيرة للبطولة الوطنية الاحترافية ، والتي نتج عنها تقارب في مقدمة ومؤخرة الترتيب العام للأندية، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص، قررت للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اجراء جميع المباريات التي لها نفس الرهانات في توقيت موحد وذلك ابتداء من الدورة 27 للقسم الأول والثاني من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب.