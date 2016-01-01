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عاجل .. الفتح الرباطي يصطدم بالافريقي التونسي في الكونفيدرالية

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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عاجل .. الفتح الرباطي يصطدم بالافريقي التونسي في الكونفيدرالية

أخبارنا المغربية : الرباط

وضعت قرعة مرحلة المجموعات  في كأس الكونفيدرالية ، التي سحبت قبل قليل، في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بالقاهرة ، عن وقوع الفتح الرباطي في المجموعة الأولى ، الى جانب الأفريقي التونسي و ريفيرز يونايتد الزامبي و كامبالا سيتي الأوغندي.

و تنطلق مرحلة المجموعات، في المسابقة يوم 12 ماي المقبل، وتختتم فعالياتها في 9 يوليوز ، فيما تقام مباريات الذهاب عن دور الربع أحد أيام 8 و9 و10 شتنبر القادم، وتجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.

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