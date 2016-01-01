المغرب الفاسي يفوز على رجاء بني ملال برباعية

فاز فريق المغرب الفاسي على ضيفه رجاء بني ملال بأربعة أهداف للاشيء في المباراة المؤجلة عن الدورة 24 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الثاني لكرة القدم، التي جرت اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي لفاس .

وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق الأول لمدينة فاس، كل من كوفي بوا (د23) و غيزا دجيجي (د33) وجوزيف يانكي (د46) و أنور العزيزي (د89).

وارتقى فريق المغرب الفاسي عقب هذا الفوز إلى المركز الثامن بمجموع 34 نقطة، فيما تجمد رصيد رجاء بني ملال عند 33 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع .

وكانت هذه المباراة قد تأجلت بسبب مشاركة فريق المغرب الفاسي في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.