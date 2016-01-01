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الفتح الرباطي يتفوق على اتحاد طنجة بهدف للاشيء (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 29 دقيقة مضت
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الفتح الرباطي يتفوق على اتحاد طنجة بهدف للاشيء (فيديو)

فاز فريق اتحاد الفتح الرياضي على ضيفه اتحاد طنجة بهدف للاشيء في المباراة المؤجلة عن الدورة 23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الوطني الأول لكرة القدم، التي جرت مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط.

 

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المهدي الباسل في الدقيقة 37 .

 

وراتقى فريق اتحاد الفتح عقب هذا الفوز إلى المركز السابع بمجموع 33 نقطة إلى جانب أولمبيك آسفي ، فيما تجمد رصيد فريق اتحاد طنجة عند 38 نقطة في المركز السادس .

 

وكانت هذه المباراة قد تأجلت بسبب مشاركة الفريقين في المنافسات الإفريقية. 

 

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