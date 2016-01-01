الجامعة تقرر إيقاف البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني
أخبارنا المغربية : الرباط
اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:
بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول:
• توقيف سعد أيت الخرصة لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي لحساب الجولة 25 .
• توقيف ماتياس كاسي لاعب فريق أولمبيك اسفي لمباراة واحدة.
بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني:
• توقيف يوسف السكتوي لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الراسينغ الرياضي لحساب الجولة 26
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