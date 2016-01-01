الجامعة تقرر إيقاف البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني

أخبارنا المغربية : الرباط

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول:

• توقيف سعد أيت الخرصة لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي لحساب الجولة 25 .

• توقيف ماتياس كاسي لاعب فريق أولمبيك اسفي لمباراة واحدة.

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني:

• توقيف يوسف السكتوي لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الراسينغ الرياضي لحساب الجولة 26