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الجامعة تقرر إيقاف البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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الجامعة تقرر إيقاف البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني

أخبارنا المغربية : الرباط 

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، لدراسة الملفات المحالة عليها، وأصدرت القرارات التالية:

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول:

•       توقيف سعد أيت الخرصة لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي لحساب الجولة 25 .

•       توقيف ماتياس كاسي لاعب فريق أولمبيك اسفي لمباراة واحدة.

بالنسبة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الثاني:

•       توقيف يوسف السكتوي لاعب فريق المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، والذي استنفذ مدة العقوبة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الراسينغ الرياضي لحساب الجولة 26

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