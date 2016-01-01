مواعيد مباريات الوداد فى دوري ابطال افريقيا
أخبارنا المغربية :
في ما يلي مواعيد مباريات الوداد الرياضي فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال افريقيا :
الجولة الأولى: الوداد X القطن الكاميروني - 12، 13، 14 مايو 2017
الجولة الثانية: زاناكو الزامبي X الوداد - يومي 23،24 مايو 2017
الجولة الثالثة: الأهلي المصري X الوداد - 2،3،4 يونيو 2017
الجولة الرابعة: الوداد X الأهلي المصري - 20،21 يونيو 2017
الجولة الخامسة: القطن الكاميروني X الوداد - 30 يونيو 1،2 يوليوز 2017
الجولة السادسة: الوداد X زاناكو الزامبي - 7،8،9 يوليوز 2017
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