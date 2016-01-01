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مواعيد مباريات الوداد فى دوري ابطال افريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية 27 دقيقة مضت
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مواعيد مباريات الوداد فى دوري ابطال افريقيا

أخبارنا المغربية : 

في ما يلي مواعيد مباريات الوداد الرياضي فى دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال افريقيا : 

الجولة الأولى: الوداد X القطن الكاميروني - 12، 13، 14 مايو 2017 

الجولة الثانية: زاناكو الزامبي X الوداد - يومي 23،24 مايو 2017

الجولة الثالثة: الأهلي  المصري X الوداد - 2،3،4 يونيو 2017 

الجولة الرابعة: الوداد  X  الأهلي  المصري - 20،21 يونيو 2017 

الجولة الخامسة: القطن الكاميروني  X الوداد - 30 يونيو 1،2 يوليوز 2017 

الجولة السادسة: الوداد X زاناكو الزامبي - 7،8،9 يوليوز 2017 

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