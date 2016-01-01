المغرب التطواني يفاوض هذا المدرب لخلافة لوبيرا !
أخبارنا المغربية : تطوان
دخل فريق المغرب التطواني، مؤخرا، في مفاوضات مع مدرب شباب أطلس خنيفرة سمير يعيش، لخلافة الاسباني سرخيو لوبيرا الذي سيودع الحمامة بعد نهاية عقده شهر يونيو المقبل .
و حسب مصادر مطلعة أبدى يعيش رغبته في العودة مجددا لتدريب الماط ، بعدما عمل بها كمدرب مساعد لعزيز العامري ، قبل الانتقال لتدريب فرق في البطولة الاحترافية بقسميها الاول و الثاني، كالنادي القنيطري و وداد فاس و أخيرا شباب خنيفرة الذي يوقع معه على موسم جيد رغم محدودية التركيبة البشرية للفريق الزياني.
هذا ، و ترددت أخبار غير مؤكدة في الايام الماضية داخل الاوساط التطوانية عن وجود اتصالات مع المدرب الجزائري بنشيخة المقال مؤخرا من تدريب فريق اتحاد طنجة.
بسبب الشك .. " ولد مليكة " يذبح زوجته أمام الملأ بفاس
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني اهتزت مدينة فاس ، مساء أمس الثلاثاء، على وقع حادثة خطيرة تمثلت في إقدام زوج على محاولة ذبح زوجته العشرينية أمام ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟