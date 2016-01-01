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المغرب التطواني يفاوض هذا المدرب لخلافة لوبيرا !

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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المغرب التطواني يفاوض هذا المدرب لخلافة لوبيرا !

أخبارنا المغربية : تطوان

دخل فريق المغرب التطواني، مؤخرا، في مفاوضات مع مدرب شباب أطلس خنيفرة سمير يعيش، لخلافة الاسباني سرخيو لوبيرا الذي سيودع الحمامة بعد نهاية عقده شهر يونيو المقبل .

و حسب مصادر مطلعة أبدى يعيش رغبته في العودة مجددا لتدريب الماط ، بعدما عمل بها كمدرب مساعد لعزيز العامري ، قبل الانتقال لتدريب فرق في البطولة الاحترافية بقسميها  الاول و الثاني، كالنادي القنيطري و وداد فاس  و أخيرا شباب خنيفرة الذي يوقع معه على موسم جيد رغم محدودية التركيبة البشرية للفريق الزياني. 

هذا ، و ترددت أخبار غير مؤكدة في الايام الماضية داخل الاوساط التطوانية عن وجود اتصالات مع المدرب الجزائري بنشيخة المقال مؤخرا من تدريب فريق اتحاد طنجة.

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