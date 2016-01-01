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الكاف يغرم الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية 40 دقيقة مضت
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الكاف يغرم الوداد

أخبارنا المغربية : 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، تغريم نادي الوداد الرياضي ، مبلغ 15 ألف دولار، على خلفية تصرفات بعض مشجعيه خلال مواجهة مونانا الغابوني، في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا، واقتحامهم الملعب واحتجاجهم على حكم المواجهة .

هذا، و أوقعت قرعة دوري المجموعات الفريق الاحمر في مجموعة نارية تضم فرق الاهلي المصري زاناكو الزامبي القطن الكاميروني.

 

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