فوزي لقجع غاضب جدا بسبب قضية " آيت العريف " و هذا ما وعد به

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تصريح خاص لإحدى المواقع الرياضية المغربية ، استنكر السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن يتحول ملف اللاعب المغربي السابق عبد الحق آيت العريف ، إلى وسيلة يستعملها البعض من أجل تلميع صورهم ، مؤكدا أن الجامعة تابعت موضوعه الذي اضطره إلى مغادرة المغرب صوب الإمارات العربية المتحدة لمدة بلغت سنتين تقريبا .

لقجع و بنبرة الرجل المسؤول ، أكد أنه تابع كل تطورات ملف آيت العريف سينتهي قريبا، و أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الضرورية من أجل وضع نهاية لهذه الواقعة التي تفاعل معها كل المغاربة.

جدير بالذكر أن الودادي الرجاوي السابق، عبد الحق آيت العريف عاد السبت الماضي إلى المغرب، بعد أن أصيبت والدته بالسرطان ، قبل أن تداهمه المصالح الأمنية، بسبب ديون في ذمته بقيمة مالية تقارب 700 مليون سنتيم ، عقب تعرضه لعملية نصب من صديقه الجزائري.