الزنيتي في ورطة قبل مواجهة المغرب التطواني !

أخبارنا المغربية :

لم يتدرب حارس الرجاء البيضاوي ، أنس الزنيتي ، مع الفريق منذ يوم الثلاثاء الماضي ، و ذلك بسبب الحادث الذي وقع له بعد مباراة الديربي أمام الوداد، الأحد المنصرم .

و حسب صحيفة "المنتخب" ، دخل الزنيتي في نقاش مع بعض جماهير الرجاء في الشارع، حول الهدف الذي دخل مرماه، قبل أن يتطور الأمر لمشاجرة ، و قرر شخصان مقاضاة الحارس بتهمة الاعتداء عليهما، حيث قدما شهادة طبية تؤكد ذلك.

و يستعد الفريق الاخضر لمواجهة المغرب التطواني، يوم غد السبت ، لحساب الدورة 26 من البطولة الاحترافية.