الزنيتي في ورطة قبل مواجهة المغرب التطواني !
أخبارنا المغربية :
لم يتدرب حارس الرجاء البيضاوي ، أنس الزنيتي ، مع الفريق منذ يوم الثلاثاء الماضي ، و ذلك بسبب الحادث الذي وقع له بعد مباراة الديربي أمام الوداد، الأحد المنصرم .
و حسب صحيفة "المنتخب" ، دخل الزنيتي في نقاش مع بعض جماهير الرجاء في الشارع، حول الهدف الذي دخل مرماه، قبل أن يتطور الأمر لمشاجرة ، و قرر شخصان مقاضاة الحارس بتهمة الاعتداء عليهما، حيث قدما شهادة طبية تؤكد ذلك.
و يستعد الفريق الاخضر لمواجهة المغرب التطواني، يوم غد السبت ، لحساب الدورة 26 من البطولة الاحترافية.
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