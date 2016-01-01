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الزنيتي في ورطة قبل مواجهة المغرب التطواني !

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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الزنيتي في ورطة قبل مواجهة المغرب التطواني !

أخبارنا المغربية : 

لم يتدرب حارس الرجاء البيضاوي ، أنس الزنيتي ، مع الفريق منذ يوم الثلاثاء الماضي ، و ذلك بسبب الحادث الذي وقع له بعد مباراة الديربي أمام الوداد، الأحد المنصرم .

و حسب صحيفة "المنتخب" ، دخل الزنيتي في نقاش مع بعض جماهير الرجاء في الشارع، حول الهدف الذي دخل مرماه، قبل أن يتطور الأمر لمشاجرة ، و قرر شخصان مقاضاة الحارس بتهمة الاعتداء عليهما، حيث قدما شهادة طبية تؤكد ذلك.

و يستعد الفريق الاخضر لمواجهة المغرب التطواني، يوم غد السبت ،  لحساب الدورة 26 من البطولة الاحترافية.

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