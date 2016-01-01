شباب قصبة تادلة يفوز على نهضة بركان و يغادر مراكز الهبوط (فيديو)
فاز فريق شباب قصبة تادلة على ضيفه نهضة بركان بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب البلدي لقصبة تادلة، برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.
وسجل هدفي الفريق المحلي كل من مهدي الدغوغي (د84)، من ضربة جزاء، وسعد الغرباوي (د88).
وعقب هذا الفوز ارتقى فريق شباب قصبة تادلة للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، ليفك الارتباط مع كل من الكوكب المراكشي (21 نقطة) المنهزم أمس بهدفين لواحد أمام أولمبيك آسفي، والنادي القنيطري (21 نقطة) الذي يستقبل غدا الأحد شباب الريف الحسيمي.
أما نهضة بركان فظل في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، جمعها من 12 انتصارا و7 تعادلات ومثلها هزائم.
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