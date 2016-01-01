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الرجاء يكتسح المغرب التطواني برباعية و يلحق به الهزيمة رقم 12 (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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الرجاء يكتسح المغرب التطواني برباعية و يلحق به الهزيمة رقم 12 (فيديو)

 حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزا كاسحا على المغرب التطواني بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وتعاقب على تسجيل أهداف "الفريق الأخضر" كل من عصام الراقي (د29 من ضربة جزاء ود72)، ومحمود بنحليب (د45 و85).

وحقق فريق الرجاء البيضاوي فوزه ال13 هذا الموسم، بعد هزيمتين متاليتين أمام كل من أولمبيك خريبكة، والمتصدر الوداد البيضاوي، ليظل في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني الدفاع الحسني الجديدي (52 نقطة)، الذي فاز، أمس الجمعة، على الجيش الملكي بهدفين لواحد.

أما فريق المغرب التطواني، الذي مني بالهزيمة ال12 له هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات، فتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.

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