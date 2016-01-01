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حسنية أكادير ينتعش على حساب أولمبيك خريبكة (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 12 دقيقة مضت
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حسنية أكادير ينتعش على حساب أولمبيك خريبكة (فيديو)

فاز فريق حسنية أكادير على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب فوزي عبد الغني في الدقيقة 69.

وعقب هذا الفوز ارتقى فريق حسنية أكادير من المركز الثاني عشر إلى العاشر، برصيد 29 نقطة، إلى جانب شباب أطلس خنيفرة، الذي يحل ضيفا، غدا الأحد، على اتحاد الفتح الرياضي، فيما تراجع أولمبيك خريبكة من المركز الحادي عشر إلى الثاني عشر، بعدما تحمد رصيده عند النقطة 28.

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