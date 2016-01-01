شباب الحسيمة يعود بفوز ثمين من للقنيطرة (فيديو)

انهزم فريق النادي القنيطري بميدانه أمام شباب الريف الحسيمي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم منافسات الدورة ال26 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.



وكان الفريق القنيطري سباقا للتسجيل في الدقيقة 31 بواسطة السنغالي الحادجي منصور با، قبل أن يتمكن شباب الريف الحسيمي من توقيع هدفي التعادل، والانتصار، عن طريق عبد الرحيم مقران (د40 و46).



وعقب هذا الفوز، استعاد شباب الريف الحسيمي المركز 13 من شباب قصبة تادلة (24 نقطة)، وتقدم عليه بنقطة واحدة، فيما تأزمت وضعية النادي القنيطري في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، مناصفة مع الكوكب المراكشي، الذي انهزم، أول أمس الجمعة، أمام أولمبيك آسفي بهدفين لواحد.



